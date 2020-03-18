Севастополь, , 21:18 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал главврачу севастопольской городской больницы №4, которая обслуживает всё население Северной стороны города, посодействовать в выделении средств на строительство нового современного корпуса. Об этом он заявил 18 марта на встрече с представителями общественности российского полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам главврача, больница испытывает катастрофическую нехватку площадей, помимо этого, старые здания не соответствуют санитарным нормам и правилам.

«Посчитайте и напишите мне бумагу — сколько понадобится средств на строительство нового корпуса. Я постараюсь вас поддержать. Если действительно это необходимо для этой части города, то надо построить», — поручил президент врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России гораздо лучше, чем в других странах.

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