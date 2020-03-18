Севастополь, , 21:03 — REGNUM Город-герой Севастополь с давних пор является патриотической столицей России. Такое мнение на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта высказал президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В силу исторических причин Севастополь по факту и является патриотической столицей России. Это в глубь веков уходит, глубже, чем Крымская война — это совершенно очевидный факт. Я уже не говорю про Великую Отечественную войну, которая полна героическими событиями и Севастополя, и Крыма в целом», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что Россия в отличие от ряда других государств с уважением относится к собственной истории.

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