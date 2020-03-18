Берн, , 21:00 — REGNUM На три месяца приостанавливают швейцарские власти выдачу виз иностранцам, сообщается 18 марта на сайте правительства страны.

«Федеральный совет приостанавливает выдачу шенгенских и национальных виз выходцам из третьих стран», — сказано в сообщении.

Эти ограничения накладываются в связи с распространением нового коронавируса. В страну смогут въезжать только определённые категории иностранцев, например, врачи, а также члены семей лиц со швейцарским гражданством.

Напомним, в Швейцарии число заразившихся вирусом COVID-19 превысило три тысячи. 27 человек умерли, 15 — вылечились.

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