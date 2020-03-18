Севастополь, , 20:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручит Министерству культуры РФ подготовить предложения по сохранению археологических объектов Крыма. Об этом он заявил 18 марта на встрече с представителями общественности российского полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Археология — важнейшее направление для Крыма, здесь такие пласты, просто Клондайк. Я обязательно поговорю с Министерством культуры и попрошу, чтобы они это ещё раз проработали и сделали предложения», — сказал президент, отвечая на просьбу крымского археолога Сергея Мульда более тщательно отрегулировать вопрос сохранения уникальных археологических объектов полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российского государства заметил, что до воссоединения с Россией Крым был донором для регионов Украины, хотя сам нуждался в финансовой помощи.

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