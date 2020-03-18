Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Президент США Дональд Трамп задействовал Акт об оборонном производстве (DPA) ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Данный закон, который был принят в США ещё в 1950 году на фоне начала войны в Корее, позволяет федеральному правительству регулировать промышленное производство и направлять ресурсы на производство определенных товаров. В данном случае речь идет о производстве предметов медицинского назначения, в частности медицинских масок, а также более сложного оборудования — аппаратов искусственной вентиляции легких.

Стоит отметить, что еще накануне Трамп говорил о том, что, скорее всего, его администрация не будет использовать DPA, так как это радикальный шаг.