Севастополь, , 20:45 — REGNUM До воссоединения с Россией Крым был донором для регионов Украины, хотя сам нуждался в финансовой помощи. Об этом на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это видно из финансовых документов. Крым в составе Украины был донором, хотя сам нуждался в помощи. Я это очень хорошо знаю, мне прежние руководители прямо говорили: «Да, мы понимали, что Крым сам нуждается в помощи и поддержке, но в других частях страны ещё хуже». Поэтому отсюда деньги брали и перераспределяли», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что после распада Советского Союза и до воссоединения полуострова с РФ инфраструктуру Крыма никто не развивал.

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