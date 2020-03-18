Севастополь, , 20:42 — REGNUM После распада Советского Союза действия украинских властей привели к тому, что инфраструктура Крыма не развивалась, а уничтожалась. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Севастополе.

«Действия Украины привели к тому, что инфраструктура Крыма после распада Советского Союза не развивалась, а уничтожалась. Так дораспределялись, что всё как было в середине восьмидесятых годов, так и осталось, только в полуразрушенном состоянии», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть лет назад, 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

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