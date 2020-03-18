Белград, , 20:41 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в основном лукавит, когда говорит о том, что нынешние сербские власти унаследовали ряд невыгодных соглашений от предыдущего правительства, и что нынешнему режиму не осталось другой возможности, кроме как выполнять их. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице и автор книги «Брюссельское соглашение: хронология и последствия» Деян Мирович.

Эксперт напомнил, что после провала плана представителя ООН по Косово и Метохии Мартти Ахтисаари, который в Совете Безопасности ООН отклонила Россия, Приштина в 2008 году в одностороннем порядке провозгласила независимость. Два года спустя, после невыгодного для Сербии экспертного мнения Международного суда ООН на предмет того, соответствует ли решение Приштины нормам международного права, Москва и Белград в 2010 году выработали проект совместной резолюции по Косово, продолжил он. Но в этом же году Сербия под давлением Евросоюза отказалась от этой резолюции, напомнил Мирович. «ООН устранилась от переговоров по Косово и Метохии, а ее место занял Евросоюз», — добавил эксперт.

Так, в 2011 году правительство Республики Сербия назначило Борко Стефановича представителем на переговорах с Приштиной, в которых роль посредника выполнял ЕС, продолжил Мирович. Представителем сепаратистского Косово выступала вице-премьер Эдита Тахири, а от имени Евросоюза в переговорах участвовал Роберт Купер, рассказал Мирович.

«Мне хотелось бы напомнить о том, что Борко Стефанович, который защищал интересы сербской стороны, в это время был чиновником в МИД Сербии, но не министром», — отметил сербский эксперт по международному праву.

По словам Мировича, Борко Стефанович в 2011 и 2012 году действительно подписал с Эдитой Тахири семь соглашений — среди них были договорённости о признании Белградом дипломов косовских вузов, а также о передаче кадастровых реестров и метрических книг Приштине. Белград тогда также согласился на то, что сепаратистское Косово сможет участвовать в региональных конференциях и встречах при условии, что рядом с наименованием территории («Косово») должна стоять обязательная ссылка на Резолюцию 1244 СБ ООН, в соответствии с которой Косово является частью Сербии, добавил эксперт.

«Стефанович также подписал договор о том, что албанские таможенники будут работать на пограничных пунктах на севере Косово и Метохии (на административной линии с центральной Сербией). Но этот договор так и не был реализован из-за протестов сербского населения», — подчеркнул Мирович.

По словам эксперта, в 2012 году после прихода в Сербии к власти Сербской прогрессивной партии переговоры были подняты на высший уровень.

«Вместо простого чиновника правительства Сербии, коим являлся Борко Стефанович, переговоры с Приштиной вел премьер-министр Ивица Дачич. Он и подписал Брюссельское соглашение. После него переговоры ведет и соглашения подписывает следующий премьер-министр в правительстве Сербии — Александр Вучич», — рассказал Деян Мирович.

Эксперт считает, что у Вучича на самом деле был выбор, и что он мог отказаться от реализации договорённостей, которые подписало предыдущее правительство.

«Конституционный суд Республики Сербии объявил соглашения, которые подписал Стефанович, антиконституционным. Также Борко Стефанович не занимал поста министра иностранных дел, премьера или президента республики. Поэтому его подпись не обязывает Сербию. По международному праву обязательным к исполнению являются только соглашения, подписанные президентом, главой правительства или МИДа. На самом деле только Брюссельское соглашение, которое подписали Ивица Дачич и Хашим Тачи, который тогда занимал пост премьер-министра сепаратистского Косово, было применено на практике», — подытожил Деян Мирович.