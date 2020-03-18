Севастополь, , 20:32 — REGNUM Россия с уважением относится к собственной истории, не то, что некоторые её соседи. Об этом на встрече с общественностью Крыма и Севастополя 18 марта заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам участников мероприятия, в Севастополе много фортификационных сооружений, которые не проинвентаризированы.

«Это, безусловно, надо сделать. У нас настрой не так, как в некоторых соседних государствах, настрой абсолютно правильный, мы с уважением относимся к нашей истории. Так и будем делать дальше», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ пообещал восстановить надбавки к пенсиям всех ветеранов вооружённых сил, которые служили в других странах.