Подгорица, , 20:28 — REGNUM МИД Черногории подтвердил согласие черногорской стороны на вывоз российских граждан в Россию и черногорских граждан в Черногорию российскими авиакомпаниями, сообщило посольство России в Подгорице.

По данным посольства, получено письменное разрешение на первый рейс — его осуществит компания «Аэрофлот» вечером 18 марта.

Для российских граждан, находящихся в настоящее время в аэропорту Тивата, организуется перевозка 18 марта в 18.30 автобусным транспортом в аэропорт г. Подгорица Планируемое время вылета из Подгорица — 21.45 по местному времени (23:45 по московскому времени), говорится в сообщении посольства.

Пока только ожидается разрешение на осуществление других рейсов компаний «S7» и «Победа». Все рейсы будут вылетать из аэропорта Подгорицы.

Напомним, что более 1000 российских граждан застряли в Черногории из-за отмены рейсов российских авиакомпаний. С 16 марта в стране из-за коронавируса было закрыто воздушное пространство.

Около 50 черногорских граждан в свою очередь не могут вернуться домой из Москвы.