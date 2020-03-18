Севастополь, , 20:24 — REGNUM В России восстановят права на надбавки к пенсиям всех ветеранов вооружённых сил, служивших в других странах. Об этом 18 марта на встрече с общественностью Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Права ветеранов должны быть восстановлены, сделаем это. Возможно, некоторые ветераны перестали получать надбавки из-за коллизии нормативных актов», — отметил президент.

По его словам, в какой-то момент в Минобороны РФ возникли сомнения по поводу того, принимали ли все эти ветераны непосредственное участие в боевых действиях или нет.

«То есть можно было быть на корабле, но участие в боевых действиях не принимать. Мне кажется, что в этом всё дело. Отсюда возникла эта коллизия, когда там что-то поменяли. Но что совершенно точно нельзя делать, и конституционный суд это неоднократно указывал, нельзя ухудшать положения граждан. Если люди когда-то получили — отменять уже нельзя», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские общественники пожаловались президенту на юридическую коллизию, не позволяющую финансировать за госсчёт установку памятников ветеранам Крыма и Севастополя, которые умерли до воссоединения полуострова с Россией.