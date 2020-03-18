Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM В целях обеспечения продовольственной безопасности и поддержки малого и среднего бизнеса правительство Санкт-Петербурга одобрило введение дополнительных мер поддержки предпринимателей. Об этом сообщил вечером 18 марта на своей странице в соцсети губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Речь идет о расширении розничной торговли на рынках и улицах.

«Прорабатываем вопрос о снижении арендных ставок на розничных рынках, использовании новых территорий для ярмарок. Расширяем возможности для торговли с автолавок и фудтраков. Это новые возможности для обеспечения петербуржцев свежими и качественными продуктами, в том числе, из Ленинградской области», — рассказал Беглов по итогам своей сегодняшней встречи с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко.

Главы двух соседних регионов провели в Смольном совместное заседание оперативных штабов по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции в Петербурге и Ленобласти.

Как рассказал Александр Беглов, два региона синхронизируют свои усилия в транспортной сфере, по линии авиаперевозок и в приграничной зоне.

Кроме того, Петербург и Ленобласть будут взаимодействовать в организации дистанционного обучения школьников и студентов.

«Проведем совместные вебинары, чтобы педагоги освоили новые форматы работы в цифровой среде. Петербург готов поделиться своей базой цифрового контента для дистанционного обучения», — отметил губернатор Северной столицы.

Также регионы намерены объединить ресурсы ситуационных центров двух губернаторов и систему приема и обработки сообщений «112».

"Синхронные меры профилактики двух субъектов важны для безопасности жителей. Алгоритм действий понятен, уровень принимаемых мер будет зависеть от развития ситуации с распространением заболевания», — ранее заявил Александр Дрозденко.

Напомним, в Клинической инфекционной больнице им. Боткина с подтвержденным коронавирусом на утро 18 марта находилось семь человек из Санкт-Петербурга и один — из Ленинградской области. В последние двое суток новых случаев заболевания в обоих регионах не зафиксировано.