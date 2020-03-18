Душанбе, , 20:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Таджикистана опубликовало перечень стран, по прибытии из которых таджикистанцы и иностранные граждане в обязательном порядке будут помещены на 14-дневный карантин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список вошли Китай, Иран, Италия, Южная Корея, Афганистан, Франция, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Германия, Бельгия, Дания и США.

В ведомстве отмечают, что подобные меры принимаются для предупреждения и недопущения проникновения на территорию Таджикистана коронавируса нового типа.

Ранее внешнеполитическое ведомство Таджикистана обратилось с просьбой к своим гражданам воздержаться от поездок в Корею, Иран, Италию, Афганистан и Китай.

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