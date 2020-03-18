Севастополь, , 20:04 — REGNUM Рано или поздно возможность прямого сообщения между Крымом и Белоруссией появится. Об этом 18 марта на встрече с общественностью Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я понимаю, что для белорусов Крыма связь и техническая возможность со своей исторической родиной быть в тесном, хорошем контакте, иметь возможность перемещаться — очень важна. Думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены», — отметил президент.

По его словам, власти РФ со своей стороны делают всё возможное, чтобы люди, которые проживают в Крыму, не чувствовали никаких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители крымской общественности пожаловались президенту России на нежелание Белоруссии устанавливать прямое транспортное сообщение с полуостровом. По мнению Владимира Путина, причина не в экономических, а в политических вопросах — президент Белоруссии Александр Лукашенко больше сосредоточен на выстраивании отношений с Украиной.

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