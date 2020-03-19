Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 19 марта, Госдума в третьем чтении обсудит законопроекты, направленные на лекарственное обеспечение граждан в том числе во время коронавируса, сообщает ИА REGNUM.

В третьем чтении парламентарии рассмотрят инициативу о госрегулировании цен на лекарства — речь идет как о ценах производителя, так и об оптовых наценках и розничных ценах.

Также в третьем чтении депутаты обсудят разрешение на торговлю лекарствами и медизделиями онлайн — через сайты аптек. Купить таким упрощенным способом без посещения аптеки можно будут препараты, на которые не требуется рецепт врача.

Еще один проект закона вводит административную и уголовную ответственность за интернет-торговлю фальсифицированными лекарствами, а также незарегистрированными препаратами.