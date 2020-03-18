Севастополь, , 19:56 — REGNUM Между Крымом и Белоруссией до сих пор нет транспортного сообщения не по экономическим причинам, а по политическим — Александр Лукашенко выстраивает отношения с Украиной. Об этом 18 марта на встрече с общественностью Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение — он хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности», — отметил Путин.

По его словам, Белоруссия имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной.

Представители крымской общественности также обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 и 2019 годах иностранные делегации осуществили более 60 визитов в Крым.

Об этом: МИД РФ: международная изоляция Крыма — это миф