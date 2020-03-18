Душанбе, , 19:47 — REGNUM Посольство США в Таджикистане с 17 марта 2020 года приостановило проведение регулярных собеседований на получение не иммиграционных виз. Соответствующее объявление появилось на официальный сайте посольства.

В сообщении отмечается, что дата возобновления визовых услуг на данный момент не определена. В случае чрезвычайных ситуаций рекомендовано обращаться по электронной почте.

Кроме того, в публикации сказано о увеличившемся числе жалоб путешественников из США в Таджикистане, связанных с ограничением выезда и отменой рейсов из этой страны. Им рекомендовано обратиться за помощью в авиакомпании.