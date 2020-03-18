Москва, , 19:44 — REGNUM В Госдуме назвали абсурдными обвинения России в распространении ложной информации о борьбе стран Запада с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

«Европейские власти, видя свое бессилие и неспособность четко организовать действия национальных правительств, пытаются найти виноватых на стороне. Вместо того, чтобы бороться с реальной бедой, которая охватила все страны Европы и мира, руководство в Брюсселе идет по проторенной в США дорожке и свои просчеты сваливает на Россию», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

В целом у парламентария не вызывают удивления обвинения, которые Евросоюз повторяет за США.

«Странно, что до сих пор те же русофобы не обвинили нашу страну в создании коронавируса», — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию по коронавирусу COVID-19.