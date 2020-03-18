Севастополь, , 19:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пообещал устранить юридическую коллизию, не позволяющую финансировать за госсчёт установку памятников ветеранам Крыма и Севастополя, которые умерли до воссоединения полуострова с Россией. Об этом он заявил 18 марта на встрече с общественностью российского полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам крымчан, у родственников ветеранов Крыма и Севастополя, умерших до 2014 года, нет возможности изготавливать памятники за счёт федерального бюджета.

«Что касается людей, которые защищали наше общее когда-то отечество, для нас не должно быть никакой разницы сегодня. Они не виноваты в том, что Советский Союз распался. Делить мы здесь никого не будем, поэтому если такая несправедливость имеет место быть — её нужно устранить», — пообещал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.