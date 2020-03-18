Тегеран, , 21:16 — REGNUM 18 марта официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави резко раскритиковал безответственность государств — членов Движения неприсоединения в борьбе со вспышкой коронавируса, заявив, что вспышка является глобальным вызовом, требующим принятия коллективных мер. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Говоря о международных мерах, принятых министерством иностранных дел Ирана по устранению барьеров для борьбы с коронавирусом, Мусави отметил, что МИД обратился к Азербайджану как к ротационному председателю Движения неприсоединения с просьбой выступить с заявлением против односторонних санкций США.

«К сожалению, некоторые члены Движения неприсоединения, такие как Саудовская Аравия, Бахрейн, Марокко и режим Абдраббу Мансура Хади в Йемене, выразили своё несогласие», — заявил Мусави.

Высоко оценивая усилия тех страны, которые помогли Ирану в борьбе с коронавирусом и проявили свою солидарность и сочувствие, Мусави выразил сожаление, что некоторые арабские и исламские правительства, которые в основном являются соседями Ирана, предприняли обратные меры против иранцев. По словам официального представителя, эти страны не соблюдают того, что необходимо для поддержания добрососедства в международных отношениях.