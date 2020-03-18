Тегеран, , 21:28 — REGNUM Секретарь Высшего Совета национальной безопасности (СНБ) Ирана Али Шамхани в своем послании охарактеризовал политику и стратегию США как «игру обвинений» для избежания ответственности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 марта.

В своем сообщении в Twitter Шамхани призвал американских чиновников дать разъяснения о роли США в производстве и распространении коронавируса и продолжении преступлений против иранцев.

«Вместо того, чтобы выдвигать ложные обвинения в адрес Ирана и Китая, американские официальные лица должны ответить на вопрос о роли их страны в производстве и распространении коронавируса и продолжении преступлений против иранцев с помощью экономических санкций», — заявил Шамхани у себя в Твиттере.

Ранее некоторые американские официальные лица обвинили Иран и Китай в том, что они играют важную роль в распространении коронавируса в других странах. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем Twitter-аккаунте призвал присоединиться к глобальной кампании по игнорированию антииранских санкций США.

Глава Центра общественных связей и информации Министерства здравоохранения и медицинского образования заявил, что 16 169 иранцев были заражены коронавирусом (COVID-19) в Иране, 988 из них погибли.