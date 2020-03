Тегеран, , 21:39 — REGNUM 18 марта представитель Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что организация рассматривает заявку на кредит в размере $5 млрд, поданную Центральным банком Ирана для борьбы с пандемией коронавируса, которая берет на себя тяжелые затраты со стороны иранского правительства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Мы провели переговоры с иранскими властями, чтобы ознакомиться с их просьбой о чрезвычайном финансировании из фонда», — отметил представитель МВФ. По его словам, обсуждение данного вопроса будет продолжено в ближайшие дни и недели.

Напоминим, что ранее глава Центрального банка Ирана Абдольнассер Хеммати заявил, что Иран запросил у Международного валютного фонда кредит в размере пяти миллиардов долларов в рамках кампании CORONA Campaign package of Rapid Financial Instrument.

Ранее глава Центра общественных связей и информации министерства здравоохранения и медицинского образования заявил, что 16 169 иранцев были заражены коронавирусом (COVID-19) в Иране, 998 из них погибли.