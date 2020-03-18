Севастополь, , 19:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства и властей субъектов Федерации, чтобы они готовили мероприятия упреждающего характера по сдерживанию коронавирусной инфекции и вводили их по мере необходимости. Об этом глава государства сказал сегодня, 18 марта, на встрече с общественностью в Севастополе.

Напомним, что российские власти были одними из первых, кто использовал закрытие границы для сдерживания коронавирусной инфекции. Так, была фактически закрыта граница с Китаем, где первоначально была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

Сейчас, когда вспышка коронаврусиной инфекции переместилась в Европу, российские власти также предпринимают упреждающие меры по сдерживанию распространения эпидемии.