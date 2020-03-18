Севастополь, , 19:24 — REGNUM Органы власти дают объективную информацию о ситуации с коронавирусом в России. Об этом 18 марта на встрече с жителями Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Всё, что выдаётся в Москве, в других городах, Министерством здравоохранения, это всё объективная информация. Это та информация, которой владеют сами эти органы власти. И так будет и в дальнейшем. Эта информация будет максимально оперативной и абсолютно достоверной», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России гораздо лучше, чем в других странах. Он также призвал граждан не верить фальшивой информации по поводу распространения заболевания.