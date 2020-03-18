Москва, , 19:20 — REGNUM Нужно «преодолевать расколы прошлого и вместе двигаться вперёд», заявил 18 марта российский президент Владимир Путин на встрече с жителями Крыма и Севастополя.

Глава государства заявил, что Октябрьская революция 2017 года — «крупнейшее событие мировой истории», явившееся, как он считает, «прологом к огромной внутригосударственной трагедии». Президент добавил, что результатом социалистической революции стала гибель «миллионов людей».

Путин «Если мы хотим иметь будущее, мы должны знать своё прошлое, и это прошлое не должно нас делить, несмотря на разницу подходов в оценках того, что происходит сегодня, и на разницу мнений о том, как нужно развивать страну, какими путями двигаться».

Напомним, Путин находится в Крыму в связи с шестилетней годовщиной воссоединения этого региона с Россией.

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