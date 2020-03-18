Кострома, , 19:20 — REGNUM Первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий намерен участвовать в выборах губернатора Костромской области. Об этом лидер костромских коммунистов заявил на встрече с соратниками 14 марта в Костроме:

Валерий Ижицкий Zakprf44.ru

«Сейчас это вопрос чести. В области можно и должно сделать шаги вперед, если ты уважаешь себя и уважаешь людей… Если люди скажут: «Дед, а ты ведь еще можешь вполне!», однозначно буду драться».

Однако в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политик заметил, что официально партия ещё не определилась с кандидатом.

«Вопрос о моем участии в губернаторских выборах пока открыт. Мы знаем кандидатов, Зюганов их знает, но говорить об этом пока рано. Как только избирком объявит, что открывается кампания, в течение недели мы проведем областную конференцию, на которой утвердим кандидатов в губернаторы и областную думу. Вопрос о том, кто будет участвовать в выборах, решаем мы, но кандидатуры согласовываются с Москвой. Столица будет к нам прислушиваться, у нас самые добрые и плотные контакты».

Основную сложность в предстоящей гонке Ижицкий видит в прохождении муниципального фильтра.

«Есть муниципальный фильтр. Те, кто не «Единая Россия», его не проходят. Его проходят партии-спойлеры и мёртвые партии. Это делается для того, чтобы показать, что выборы все-таки были демократичными. Нам на этот счет карт-бланшей никто не даст. Они рисковали в 2015 году — организовали прохождение муниципального фильтра многим, в том числе и мне. Сейчас они делать этого не будут, поскольку Сергей Ситников нигде особо не накосячил, но и особых достижений у него не было. Какие-то более-менее значимые конкуренты для него тут будут некстати. У нас есть группа кандидатов, готовых нас поддержать. Сейчас мы сидим, считаем и думаем, что делать с этой ситуацией».

Оценивая конкурентные перспективы лидера костромских коммунистов на предстоящих выборах главы региона, костромской политолог Николай Сорокин отметил известность и опытность Ижицкого в местной политической среде. По мнению эксперта, если лидеру КПРФ удастся получить поддержку депутатов из других партий и объединить вокруг себя оппозиционные силы, то шанс на победу у него есть.

«Валерий Петрович Ижицкий считается одним из самых опытных костромских политиков. Он избирался в областную думу шесть созывов, а партию КПРФ возглавляет с момента ее создания в Костроме. Он имеет большую известность, в том числе и в качестве кандидата в губернаторы — он принимал участие в аналогичных выборах в 2015 году. На мой взгляд, он может быть реальным претендентом и иметь реальные шансы, но есть два «но». Ему необходимо преодолеть муниципальный фильтр и получить поддержку других политических сил. У коммунистов есть свои депутаты в муниципалитетах, но их не так много. Ижицкому будет необходима поддержка других депутатов. И тут встает вопрос: сможет ли он получить их голоса? Второй вопрос — поддержат ли его другие политические силы? Голосов только коммунистического электората для победы на губернаторских выборах не хватит. Если другие политические партии, набирающие влияние — та же «Партия социальной защиты», «Справедливая Россия», «Яблоко», сторонники Алексея Навального объединятся вокруг него, и Ижицкий станет объединенным кандидатом, то у него будут реальные шансы. Кроме этого, на губернаторских выборах принципиально важно, сможет ли представитель от «Единой России», а я думаю, что это будет Сергей Ситников, победить в первом туре. Если по каким-то причинам этого не произойдет, будет огромная вероятность того, что все, кто голосовал за других кандидатов, объединятся во втором туре. Тут уже будет большая интрига», — отметил Николай Сорокин

Выборы губернатора Костромской области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

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