Тегеран, , 21:27 — REGNUM Официальный представитель МИД Греции заявил, что, по мнению греческого правительства, иранская ядерная сделка должна быть сохранена, а санкции США в отношении Ирана должны быть сняты в то время, когда Иран борется с бедственным положением людей, вызванным пандемией коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор департамента МИД Греции по делам международных организаций Андреас Пападакис на встрече, состоявшейся в Греции с послом Ирана в Афинах Ахмадом Надери.

Пападакис высоко оценил меры Ирана по борьбе со вспышкой коронавируса, отметив, что усилия иранских врачей достойны похвалы. По его словам, коронавирус является глобальной проблемой, решение которой нуждается в международном сотрудничестве, чтобы предотвратить угрозу пандемии для всего человечества.

Иранский посол в свою очередь заявил, что все страны мира должны осудить несправедливые антииранские санкции, введенные Соединенными Штатами. По словам Надери, односторонние санкции США создали препятствия для доступа иранского правительства и народа к медицинскому оборудованию, необходимому для борьбы со смертельной пандемией.

«Такие санкции равносильны преступлениям против человечности, создающим опасные угрозы для здоровья всего международного сообщества», — отметил Надери.