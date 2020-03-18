Тегеран, , 21:18 — REGNUM Посольство Турции в Тегеране написало у себя в твиттере, что государство направило свои медицинские товары в Иран для борьбы с COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 марта.

«На основании договора, подписанного между министерством здравоохранения Турции и послом Ирана в Анкаре, в Исламскую Республику были отправлены медицинские изделия для борьбы с коронавирусом», — пишет турецкое посольство в своем Twitter-аккаунте.

Ниже приведён список медицинских товаров:

— 1000 комплектов предметов для борьбы с коронавирусом

— 4000 масок для лица

— 4750 скрабов

— 2400 очков

— 78 000 трехслойных масок

— 20 000 медицинских фартуков

В своем послании турецкое посольство пожелало немедленного выздоровления инфицированным людям.

Ранее министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Халед аль-Хамад ас-Сабах объявил о выделении 10 миллионов долларов гуманитарной помощи Ирану для борьбы с коронавирусом.

Тем временем детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) направил Ирану третью партию медпомощи в поддержку детей против коронавируса.

Некоторые другие страны, включая Китай, ОАЭ, Германию, Францию, Великобританию, Японию, Катар, Азербайджан и Россию, направили помощь Ирану, чтобы помочь стране бороться с потенциально смертельной болезнью.