Тегеран, , 21:25 — REGNUM 17 марта поздно вечером министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф поделился мнением о двусторонних отношениях, вспышке коронавируса в мире, а также региональных событиях в телефонном разговоре со своей шведской коллегой Анн Линде. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 марта.

В ходе телефонного разговора Зариф подчеркнул необходимость противодействия и отказа от соблюдения незаконных односторонних санкций США в отношении Ирана. Кроме того, министр иностранных дел выразил готовность его страны продолжать сотрудничество со Швецией в этом направлении в дальнейшем.

17 марта новый посол Ирана в Стокгольме Ахмад Масумифар также направил отдельные письма шведским политическим деятелям, экономическим и международным организациям и средствам массовой информации, напомнив об угрозах распространения коронавируса по всему миру и подчеркнув необходимость глобального консенсуса для борьбы с ним.

По словам Масумиифара, незаконные санкции США против иранской нации являются серьезным препятствием на пути эффективной кампании по борьбе с вирусной вспышкой, так как они угрожают жизни многих жителей страны. Посол также призвал шведских чиновников игнорировать репрессивные санкции США в силу моральных принципов и гуманитарных соображений.