Севастополь, , 19:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал не верить фальшивой информации по поводу распространения коронавируса в стране. Об этом он заявил 18 марта на встрече с жителями Крыма и Севастополя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Некоторые делают эти вбросы осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям. В борьбе с коронавирусом не должно быть никакой расхлябанности. Русский «авось» в этой ситуации недопустим», — отметил президент.

По его словам, в стране будут наращивать борьбу с коронавирусом, потому что граждане РФ продолжают активно ездить за рубеж.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России гораздо лучше, чем в других странах.