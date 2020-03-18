Москва, 18 марта 2020, 19:05 — REGNUM Законопроект, разрешающий политическим партиям оказывать бесплатную юридическую помощь гражданам, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Евгением Марковым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.
Предлагается дополнить федеральный закон о бесплатной юридической помощи статьей, содержащей полномочия парламентских партий в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, а также статьей о реализации полномочий.
«Одного лишь информирования обратившихся граждан со стороны представителей политических партий о возможности реализовать свое конституционное право на бесплатную юридическую помощь недостаточно для достижения основной цели общенациональной системы оказания юридической помощи — обеспечение возможности гражданам с низкими доходами эффективно решать свои юридические проблемы», — отмечают авторы.