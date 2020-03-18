Севастополь, , 19:03 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в России гораздо лучше, чем в других странах, где уже есть тысячи заболевших и сотни умерших. Об этом 18 марта на встрече с жителями Крыма и Севастополя заявил президент России Владимир Путин.

«Россия намного лучше выглядит по сравнению с другими странами, где уже есть тысячи заболевших и сотни умерших. Минздрав РФ и Роспотребнадзор держат ситуацию под контролем», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса на полуострове, как и в ряде других регионов страны, отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения Крыма с Россией.