Москва, , 19:01 — REGNUM Законопроект, предполагающий дать право предпенсионерам на бесплатную юридическую помощь на ряду вопросов, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Евгением Марковым, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Предполагается дать право на бесплатную юридическую помощь гражданам предпенсионного возраста — в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно. Однако бесплатно пользоваться услугами юристов они смогут по вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, а также по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки или дополнительных мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат.

Также, согласно поправкам, такое право смогут получить неработающие пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по старости.