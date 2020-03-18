Севастополь, , 18:51 — REGNUM Попытки поставить под сомнение выбор крымчан на референдуме 2014 года воссоединиться с Россией вызывают усмешку. Об этом 18 марта на встрече с жителями Крыма и Севастополя заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это долгожданное событие и для крымчан, и для всей нашей страны. Люди сделали осознанный выбор, причём настолько яркий, что попытки поставить его под сомнение, вызывают сначала оторопь, а потом усмешку», — подчеркнул президент.

Он также отметил, что многочисленные попытки других государств создать проблемы для крымчан после воссоединения с РФ, потерпели неудачу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.