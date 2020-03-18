Киев, , 18:48 — REGNUM Депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин обвинил заболевшего коронавирусом парламентария Сергея Шахова в безответственности.

С таким заявлением Юрчишин выступил 18 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Юрчишин отметил, что встречался с Шаховым на эфирах несколько дней подряд, 12 и 13 марта, поэтому сейчас уходит на самоизоляцию.

«Сергей (Шахов) безответственно съездил за границу и еще более безответственно ходил на эфиры… После получения информации о диагнозе, я сразу же перешел в режим добровольной самоизоляции», — заявил депутат.

Позже во фракции «Голос» уточнили, что все депутаты политической силы, которые так или иначе контактировали с Шаховым в последнее время, перейдут на самоизоляцию.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня подтвердился коронавирус у депутата Рад Сергея Шахова. Известно, что парламентарий 11 марта вернулся из зарубежной поездки во Францию и Швейцарию.