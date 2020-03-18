Севастополь, , 18:43 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не исключил, что дату голосования по поправкам к Конституции могут перенести в случае обострения ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил 18 марта на встрече с жителями Крыма и Севастополя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я очень рассчитываю, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя, если будут проблемы, связанные с коронавирусом, закон позволяет нам перенести это голосование на более поздний срок», — отметил президент.

По его словам, на первом плане в этом вопросе стоят вопросы жизни и здоровья граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на полуострове отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения с Россией из-за угрозы распространения коронавируса.