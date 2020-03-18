Симферополь, , 18:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин вручил награды строителям Крымского моста, присвоив двум работникам звание Героя Труда. Об этом он рассказал 18 марта на встрече с жителями Крыма в Севастополе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я сейчас имел удовольствие поздравить и наградить строителей Крымского моста. Это одно из самых знаковых событий, которое как бы визуализировало воссоединение Крыма и Севастополя с остальной Россией», — отметил Путин.

По его словам, успешная реализация столь крупного инфраструктурного проекта создаёт хорошие предпосылки для поступательного развития российского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент присвоил двум строителям Крымского моста звание Героя Труда, остальных наградил орденами и медалями. Соответствующий указ был подписан 16 марта.