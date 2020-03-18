Рига, , 18:35 — REGNUM Учёба в школах и институтах Латвии будет возобновлена в удалённом режиме по окончанию каникул (с 23 марта). Об этом, как пишет портал LSM, сказала министр образования Латвии Илга Щуплинска.

По ее словам, представители ведомства только обозначили стратегию перехода на удалённое обучение, при этом руководство каждой школы должно разработать свою методику в деталях и реализовать её в конкретном учебном плане.

Учебный день вовсе не означает, считает министр, что ребёнок проведёт за компьютером весь день. По ее словам, школьники и студенты будут получать задания, которые не обязательно выполнять за компьютером.

Щуплинска признала, что пока в Латвии выявлено 5000 детей, которые не имеют возможности для удалённого обучения. Особенно остро, по мнению министра, это ударит по учащимся выпускных классов.

По ее словам, представители министерства образования Латвии обсуждают с одной из компаний финансирование и поставку оборудования для таких школьников.