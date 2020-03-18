Севастополь, , 18:32 — REGNUM Поправка президента России Владимира Путина ко второму чтению проекта об изменении Конституции, предлагающая запретить муниципальным служащим иметь иностранное гражданство, не распространяется на крымчан и севастопольцев. Об этом 18 марта президент России заявил на встрече с общественностью Севастополя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наверное, есть желающие поиграть на чувствах крымчан и сказать, что они не совсем граждане России. Но это, как юристы говорят: «покушение с негодными средствами»», — отметил Путин.

«Если внимательно почитать текст Конституции, то из него сразу станет понятно, что для крымчан и севастопольцев сделано исключение. И там прямо прописано: если какие-то территории или часть территории другого государства вошла в состав РФ, то на людей, которые проживают на этой территории, данные ограничения не распространяются», — уточнил президент.

Он также сообщил, что данные ограничения не распространяются и на тех, кто в силу ряда причин не смог выйти из гражданства Украины, но получил российское гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.