Москва, , 18:25 — REGNUM Цель акции «Горсть памяти» — сохранить память о тех, кто защищал страну и мир от фашизма. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».

Сергей Шойгу объяснил смысл акции «Горсть памяти» Кадр телеканала «Звезда»

"Представьте себе, семья знает, что их отец ушел на фронт и пропал без вести, — заявил он. — Но где искать могилу, куда прийти, где поклониться и вспомнить о нем? Поэтому мы решили собрать землю со всех захоронений советского, российского воинства по всему миру и привезти туда. Это такая своего рода большая братская могила. Потому что мы не знаем, кто завтра как себя поведет и где какой памятник будет снесен».

Напомним, акция «Горсть памяти» стартовала 22 июня прошлого года. Землю с братских могил советских воинов планируется собрать не только в местах их захоронений на территории России, но и более чем в 40 странах мира. Ее поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории у Храма — в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».

«Чтобы родственник участника войны мог прийти туда и знать, что это земля с братской могилы, где он захоронен. Хоть за рубежом сейчас, может быть, не чтят и не уважают нашу историю, наших предков погибших, но у меня есть возможность поклониться. Должно быть место, куда они могут прийти, пообщаться с ними», — добавил Шойгу.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров. Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола — 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы — 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы — тоже 75 метров, высота малых куполов — 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941−1945 годов).