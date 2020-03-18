Сергей Шойгу объяснил смысл акции «Горсть памяти»

Москва, 18 марта 2020, 18:25 — REGNUM Цель акции «Горсть памяти» — сохранить память о тех, кто защищал страну и мир от фашизма. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Звезда».
Напомним, акция «Горсть памяти» стартовала 22 июня прошлого года. Землю с братских могил советских воинов планируется собрать не только в местах их захоронений на территории России, но и более чем в 40 странах мира. Ее поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории у Храма — в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти».
Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Собор станет третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Его высота вместе с крестом составит 95 метров. Сооружение возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя. Диаметр барабана главного купола — 19 метров 45 сантиметров в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы — 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы. Высота звонницы — тоже 75 метров, высота малых куполов — 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941−1945 годов).