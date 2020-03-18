Киев, , 18:15 — REGNUM Депутат Рады Сергей Шахов, у которого выявлен коронавирус, «человек очень общительный», заявил в своем комментарии 18 марта украинский политик, депутат парламента прошлого созыва Борислав Береза.

«И если прикинуть, скольких в Раде он обнял и скольким пожал руки, то понятно, что у них там завал», — комментирует Береза.

В соцсетях уже публикуют фотографии рукопожатия Шахова и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правда, точно неизвестно, когда и при каких обстоятельствах они были сделаны.

В свою очередь, политический эксперт Сергей Быков подчеркивает, что Шахов отсутствовал на внеочередном заседании парламента 17 марта.

«Важно, что даже народному депутату не сразу смогли сделать тест. Он говорит: «Я сразу просил проверить на коронавирус, но у врачей не было тестов: результаты пришли только спустя 6 дней». Если народному депутату было сложно протестироваться, то что говорить о простых украинцах, как мы с вами?», — задается вопросом Быков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что у народного депутата Верховной рады, члена депутатской группы «Доверие» Сергея Шахова обнаружили коронавирус. Эту информацию подтвердило и министерство здравоохранения, и сам депутат.