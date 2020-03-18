, 18:12 — REGNUM Посольство США в Приштине 18 марта в очередной раз призвало правительство сепаратистского Косово незамедлительно отменить стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

«В такие времена региональное и международное сотрудничество чрезвычайно важны. Наступила пора для Косово и соседей отменить барьеры для свободного потока товаров. В очередной раз призываем правительство Косово сделать смелый первый шаг и сразу отменить пошлины», — говорится в сообщении посольства США, которое процитировал сербский телеканал РТС.

Напомним, что албанские сепаратисты в Приштине в конце декабря ввели стопроцентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, мотивируя это решение тем, что Белград и Сараево не признали самопровозглашенную независимость Косово. Белград настаивает на том, что до полной отмены ограничительных мер диалог о «нормализации отношений» между Сербией и ее южным краем не может быть продолжен.