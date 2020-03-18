Рига, , 17:56 — REGNUM За пределами Латвии остаются чуть более 1000 граждан и постоянных жителей (неграждан) страны, желающих вернуться на родину. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил 18 марта министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

По его словам, все, кто ещё планирует вернуться в страну, должны зарегистрироваться в консульском регистре. Министр призвал искать вариант как добраться в страны ЕС тех, кто застрял в США.

Ринкевич сказал, что затраты на репатриацию оплачивают сами граждане и неграждане Латвии. По его словам, подобная операция в истории страны происходит впервые.

Ещё вчера, по данным МИД Латвии, желающих вернуться в страну было 2849 человек.