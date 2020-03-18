Приштина, , 18:40 — REGNUM 18 марта США в очередной раз потребовали от Косово немедленно отменить пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

В сообщении, опубликованном посольством США, содержится призыв устранить препятствия для свободного передвижения товаров.

«В такие времена как нынешнее, региональное и международное сотрудничество несут первостепенное значение. Косово и его соседи пора устранить препятствия для свободного передвижения товаров. Вновь призываем правительство Косово первым сделать отважный шаг и отменить пошлину теперь же».

Читайте также: США одобрили политику нового правительства Косово

Напомним, днём ранее состоялась встреча главы правительства Косово Альбина Курти с послом США в Приштине Филипом Коснеттом.