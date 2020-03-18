Вашингтон, , 17:24 — REGNUM О договорённости с Канадой о взаимном закрытии границы написал 18 марта американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Трамп «По взаимной договорённости мы временно закроем нашу северную границу с Канадой для необязательных передвижений».

Президент Штатов заверил, что ущерба взаимной торговле от этого не будет. Эти меры принимаются в рамках борьбы с распространяем вируса COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США число инфицированных новым коронавирусом превышает шесть с половиной тысяч, из которых 116 умерли, 106 человек вылечились. В Канаде порядка 600 человек заражены, восемь летальных исходов.

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