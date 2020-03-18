Бразилиа, 18 марта 2020, 17:09 — REGNUM Заражение вирусом COVID-19 зафиксировано у бразильского военного чиновника Аугусту Элену, о чём он сообщил 18 марта в Twitter.
Отметим, что Элену приезжал в США в составе бразильской делегации, которая встречалась с американским президентом Дональдом Трампом в начале марта.
Бразилец отметил, что помещён в домашний карантин, самочувствие у него нормальное, даже нет температуры.
Напомним, в переговорах, о которых идёт речь, участвовал также бразильский президент Жаир Болсонару, а с американской стороны, помимо Трампа, — вице-президент Майк Пенс. У Болсонару тест на вирус не подтвердился — в отличие от нескольких прочих членов делегации.
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