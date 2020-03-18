18 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Разумеется, нас эта история интересует прежде всего в контексте банка ВТБ, который находится в такой же правовой ситуации, как и банк Credit Suisse. Особенность правоприменения в Америке по таким эпизодам в том, что криминального намерения менеджмента ВТБ для признания вины банком не обязательно – достаточно доказать получение выгоды, причем даже не обязательно прямой.

Александр Шпунт, , 16:57 — REGNUM Совет директоров Банка Мозамбика в понедельник 16 марта сократил на 150 базовых пунктов коэффициент обязательных резервов, сумму денег, которую коммерческие банки должны резервировать в центральном банке.

Мозамбик

Согласно сообщению Банка Мозамбика, подписанному его управляющим Рожерио Зандамелой, коэффициент снижается с 13 до 11,5 процента для местной валюты и с 36 до 34,5 процента для иностранной валюты. Это решение вступает в силу с начала следующего периода для формирования резервов, который начинается 7 апреля.

Целью этого шага, сообщил журналистам Зандамела на брифинге во вторник, будет «высвобождение ликвидности, чтобы банковская система могла с большей устойчивостью работать с растущими рисками, возникающими в результате макроэкономического воздействия COVID-19»

Совет директоров Банка Мозамбика, говорится в опубликованном по этому вопросу пресс-релизе, «считает, что среднесрочные перспективы инфляции остаются благоприятными, но ухудшение рисков, связанных с пандемией COVID-19, требует, чтобы финансовая система была достаточно подготовлена, с необходимой ликвидностью, чтобы дать быстрый ответ на возможные негативные последствия».

Между тем COVID-19 привел к тому, что Международный валютный фонд (МВФ) отложил визит в Мозамбик технической группы, которая первоначально была запланирована на вторую половину марта.

Этот визит должен был обсудить возможную новую финансовую программу между Мозамбиком и МВФ. МВФ приостановил последнюю программу в апреле 2016 года, когда стало известно общественности об истинных масштабах незаконного кредитования предыдущим правительством под руководством президента Армандо Гебузы.

Большая часть мозамбикской прессы утверждает, что техническая группа МВФ обсудит вопрос о возобновлении прямой бюджетной поддержки. Эксперты африканского финансового рынка возражают журналистам — по их сообщениям, это невозможно по той простой причине, что МВФ никогда не оказывал прямой поддержки мозамбикскому государственному бюджету. Тем не менее, новая программа между правительством Мозамбика и МВФ, безусловно, станет условием для любого западного донора, рассматривающего возможность возврата к прямой бюджетной поддержке. Когда в 2016 году МВФ приостановил свою программу, и все доноры, которые оказывали прямую поддержку государственному бюджету Мозамбика, приостановили все дальнейшие выплаты, что ввергло страну в финансовый кризис и привело к резкому обесцениванию мозамбикской валюты.

Тема незаконного кредитования — точнее, незаконных гарантий от имени государства по кредитам — давно стала основной политической темой Мозамбика.

На этой неделе мировые деловые агентства облетела новость, что прокуратура США расследуют роль банка Credit Suisse в скандале с «скрытыми долгами» Мозамбика. До этого момента Credit Suisse как организация не привлекал внимания прокуратуры.

Термин «скрытые долги» относится к кредитам на сумму более двух миллиардов долларов США, предоставленным Credit Suisse и ВТБ России трем мошенническим, связанным с безопасностью компаниями — Proindicus, Ematum (Мозамбикская компания по производству тунца) и MAM (Мозамбикское управление активами).

Ссуды были возможны только потому, что правительство Мозамбика того времени при президенте Армандо Гебузе давало незаконные гарантии, которые нарушали как закон о бюджете, так и конституцию Мозамбика. Credit Suisse не предпринял серьезной юридической проверки — в противном случае он знал бы, что гарантии являются незаконными в соответствии с законодательством Мозамбика.

При нормальных обстоятельствах ни один банк, находящийся в здравом уме, не будет предоставлять огромные суммы компаниям с таким уровнем деловой отчетности. Но это не были нормальные обстоятельства, поскольку трое сотрудников Credit Suisse, занимающихся кредитами, — Эндрю Пирс, Детельвина Субева и Сурджан Сингх — получили взятки, чтобы гарантировать, проождениекредитов. Взятки были получены от находящейся в Абу-Даби группы «Привинвест», которая стала единственным контрактером Proindicus, Ematum и MAM.

В прошлом году, согласно сделкам с прокуратурой США, Пирс, Субева и Сингх признались в получении взяток. Они еще не осуждены, и, как отмечают аналитики, на этой неделе становится понятно — американские прокуроры рассчитывают использовать показания как доказательства против самого Credit Suisse.

Прокуроры считают, что банк Credit Suisse может быть привлечен к уголовной ответственности за преступления своих сотрудников, если они были совершены в рамках своих должностных обязанностей и хотя бы частично принесли пользу банку. Они исходят из того, что сделка о признании вины и показания Пирса и Сингха на судебном процессе над одним из руководителей «Привинвеста» Яном Бустани в Нью-Йорке свидетельствуют о виновности банка.

По неподтвержденным прокуратурой США информации, прокуроры из восточного округа Нью-Йорка связались с банком еще в феврале и изложили свое первоначальное дело против него.

Credit Suisse продолжает настаивать на том, что его нельзя обвинять в преступлениях, совершенных его сотрудниками. В этой ситуации ключевым моментом будет не работа прокуроров, а работа финансовых аудиторов, которых прокуратура привлекает для ведения расследования — смогут ли они доказать, что банк получил от действий своих коррупционеров прибыль. То, что Эндрю Пирс, Детельвина Субева и Сурджан Сингх действовали в рамках своих полномочий и обязанностей, с точки зрения экспертов, можно считать фактом практически доказанным.

Разумеется, нас эта история интересует прежде всего в контексте банка ВТБ, который находится в такой же правовой ситуации, как и банк Credit Suisse. Особенность правоприменения в Америке по таким эпизодам в том, что криминального намерения менеджмента ВТБ для признания вины банком не обязательно — достаточно доказать получение выгоды, причем даже не обязательно прямой.

И если Credit Suisse будет признан виновным, то решение по ВТБ предугадать несложно.

Аналитическое бюро «RE:Ports»

Подробности и другие материалы смотри здесь, открытая бесплатная подписка: https://t.me/tamtamreports