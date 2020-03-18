Москва, , 16:53 — REGNUM Рубрику «Полный бред» собирается открыть ЦИК на своём сайте, сообщила 18 марта журналистам председатель комиссии Элла Памфилова.

Памфилова «В ближайшее время у нас заработает рубрика «Полный бред», мы не будем стесняться туда заносить всех, кто лжёт и пытается создавать среди людей нервозность, дезинформировать их».

Это касается, прежде всего, предстоящего общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию, отметила глава ЦИК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно указу российского президента, голосование назначено на 22 апреля 2020 года. Однако оно может быть отложено, если из-за ситуации с вирусом COVID-19 эпидемиологическая обстановка будет несоответствующей.