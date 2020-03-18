Рига, , 16:34 — REGNUM Президент Латвии Эгил Левитс на встрече с премьер-министром страны Кришьянисом Кариньшем объявил, что обратится к президенту Польши Анджею Дуде с просьбой разблокировать грузовое сообщение на границах. Об этом пишет портал Tvnet.lv.

Левитс сказал, что в целом из-за вспышки коронавируса в странах ЕС не блокировали передвижение грузов, однако существуют проблемы на контрольно-пропускных пунктах Польши на границах с Литвой и Германией. Ситуация, в которой грузовые фуры застряли на этих КПП, по словам Левитса, является проблемой.

По его словам, он планирует сказать Дуде, что в вопросе перемещения грузов необходимо действовать сообразно общеевропейским установкам и Польша должна обеспечить «проходимость своих границ».

«Такие действия Польши угрожают остановкой для экономики всей Европы», — отметил он.

Кариньш сказал, что одностороннее решение Польши о закрытии своих границ удивило многих в ЕС. По его словам, точные сроки, когда польское правительство сможет обеспечить коридор для прохождения товаров, неизвестны.