Краснодар, , 16:16 — REGNUM На 2 тыс. 799 избирательных участках состоится голосование по изменениям в Конституцию РФ на территории Краснодарского края, сообщили 18 марта в пресс-службе администрации региона.

Как сообщается, в настоящее время на территории региона проживает 4,2 млн человек, имеющих право голоса. Для голосования организуют 2 тыс. 799 избирательных участка. Также будет действовать успешно применявшаяся на президентских выборах 2018 года система «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать на любом участке, а не только по месту регистрации. Кроме того, предусмотрена возможность голосования на дому для тех, кто не может прийти на участок.

17 марта президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию 22 апреля 2020 года.